اليمن يطلب من الكويت إعفاءه من المديونية

المصدر: الكويت ـ سبأنت

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، أمس، مع وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، إمكانية إعفاء اليمن من المديونية المستحقة للجانب الكويتي منذ سبعينات القرن الماضي والمقدرة بـ 50 مليون دولار.

كما طلب العوج من الجانب الكويتي إمكانية تحمل الحكومة الكويتية سداد التزامات اليمن للصندوق العربي للإنماء والبالغة 200 مليون دولار. وكان اللقاء ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية ودور الكويت في دعم برامج التنمية في اليمن.

وأكد وزير المالية الكويتي حرص حكومة بلاده على مواصلة دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن من خلال الاهتمام بدعم الملفين الاقتصادي والمالي. من جانبه أشاد وزير التخطيط بالدعم الكويتي السخي لليمن والذي كان آخره الإعلان عن تقديم 250 مليون دولار في مؤتمر المانحين في جنيف.