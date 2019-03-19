العراق يستعد لمحاكمة المئات من عناصر داعش

المصدر: بغداد- وكالات

يستعد العراق لمحاكمة المئات من عناصر تنظيم «داعش»، الذين تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنهم عراقيون وأجانب من جنسيات عربية وأوروبية مختلفة، حيث تم تسليم حوالي 300 منهم إلى وزارة الداخلية بالحكومة العراقية، وقد بدأت الجهات القضائية التحقيق مع هؤلاء الأشخاص بتهمة الإرهاب والتي تكون عقوبتها الإعدام شنقاً حتى الموت.

وقال مدير الرقابة في مكتب وزارة الداخلية العراقية العميد منصور علي، في تصريح لمواقع إخبارية محلية، «إن وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذية، أما بالنسبة لموضوع التحقيق الابتدائي، فسيكون من عمل وزارتنا أما موضوع القرارات القضائية فهي من اختصاص السلطة القضائية، وهناك تنسيق عال فيما بيننا».

وأضاف، «المادة 4 إرهاب قد حددت عقوبة الإعدام لكل هؤلاء المجرمين، وأعتقد بأن عقوبة الإعدام ستكون منصفة بحقهم». من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، إنه «يوجد بينهم رجال أجانب ونساء أجانب أيضاً، وستجري محاكمتهم في بغداد، ولدينا زيارات من سفراء بعض الدول لمراقبة ومتابعة هذه المحاكمات من قبل ممثليهم».