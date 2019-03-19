فتح المعابر بين السودانين

المصدر: الخرطوم - وكالات

اتفق السودانان على فتح المعابر المتفق عليها في المرحلة الماضية، وإخلاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح من القوات خلال شهر، بإشراف من قوات بعثة الأمم المتحدة «يونسفا».وقال رئيس أركان الجيش السوداني، كمال عبدالمعروف في ختام أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، إن اللجنة اتفقت على فتح المعابر المتفق عليها في السابق، وإخلاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من القوات العسكرية خلال شهر. وأشار إلى إرسال أتيام مشتركة برعاية «يونسفا» للتحقق على الأرض من أن المناطق منزوعة السلاح المتفق عليها خالية من وجود أي قوات عسكرية.

وأضاف، إن الإرادة القوية والعزيمة والإصرار والثقة المتبادلة بين الطرفين، تعززت وتعمّقت بصورة كبيرة عقب رعاية السودان لاتفاق السلام للفرقاء في جنوب السودان.