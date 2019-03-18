الإمارات تكثف المساعدات للشعب اليمني

المصدر: أبوظبي، عدن - وام

قدمت دولة الإمارات مساعدات إغاثية وطبية للشعب اليمني في حضرموت وتعز، كما تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة ومعدات طبية لدعم برامج الهيئة في مجال تعزيز الخدمات الصحية في اليمن.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية - هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - دفعات جديدة من المساعدات الغذائية لأهالي وادي يبعث ووادي حول ومناطق الغمصة بمديرية يبعث في محافظة حضرموت اليمنية. شملت المساعدات توزيع 1300 سلة غذائية بمعدل 104 أطنان و 910 كيلوغرامات، مستهدفة 6500 فرد من الأسر اليمنية غير القادرة من أهالي تلك المناطق، وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

وأعرب أهالي المناطق المستفيدة من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات لهذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.. مشيدين بجهود هيئة الهلال الأحمر في إيصال تلك المساعدات والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة.

من جانبهم ثمن المسؤولون في مديرية يبعث جهود دولة الإمارات الإنسانية المتواصلة في اليمن عبر الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله الموجود على الأرض الذي يبذل جهوداً رائدة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق حضرموت.

خدمات طبية

في السياق، يواصل «مستشفى المواسط» الريفي في محافظة تعز اليمنية - الذي أعيد تشغيله مؤخراً بدعم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» - تقديم خدماته العلاجية والطبية مجاناً للمواطنين اليمنيين من مناطق مديرية المواسط وقرى ومناطق المديريات الأخرى.

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى وقدم لها الرعاية الصحية بعد مرور أسبوعين على إعادة تشغيله حوالي ثلاثة آلاف يمني من بينهم أكثر من 79 حالة أجريت لها عمليات تراوحت بين الكبرى والصغرى.

وقال الدكتور عبد مقبل سيف مدير مستشفى المواسط الريفي، إن عدد المرضى الذين يراجعون المستشفى يتزايد يوما بعد يوم، موضحا أنهم يتلقون الرعاية الصحية الجيدة في مجالات الفحوص المخبرية وأقسام النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة إلى جانب الصيدلية التي تمدهم بالدواء المتوفر لديها. وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلتها تقديم المساعدات والمعونات لمحافظة تعز عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه قال مندوب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ريف تعز إن تمويل وتشغيل مستشفى المواسط الريفي جاء في الوقت المناسب ولاقى ترحيب وتفاعل السلطة المحلية والصحية والمواطنين والشخصيات الاجتماعية الذين أشادوا بتلك المبادرة الإنسانية الإيجابية وعبروا عن شكرهم لدولة الإمارات التي تقف إلى جانبهم دوماً.

معدات وأجهزة

من جهة أخرى، تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة ومعدات طبية تبرعت بها مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية لدعم برامج الهيئة في مجال تعزيز الخدمات الصحية في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقر الهيئة، أمس، الدكتور شمشير فايليل رئيس المجموعة بحضور أحمد محسن بوجر، ملحق شؤون المغتربين في سفارة اليمن لدى الدولة وعدد من المسؤولين في الهيئة والمجموعة.

وتضمنت المعدات الطبية أجهزة التنظير الجراحي التي تستخدم في العمليات الجراحية إلى جانب الأجهزة التشخيصية ومواد طبية متنوعة لتعزيز قدرة القطاع الصحي في اليمن ومساعدته على تقديم الخدمات الطبية التي تحتاجها الساحة اليمنية في الوقت الراهن.

وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي بمبادرة مجموعة «في بي أس» في دعم جهود هيئة الهلال الأحمر ومبادراتها الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن المجموعة تعتبر من المؤسسات الرائدة في مساندة جهود الهيئة على الساحة الإنسانية التي تشهد تحديات إنسانية وصحية عديدة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتجاوب فيها المجموعة مع البرامج والخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة في العديد من الدول، وأكد أن تبرع المجموعة بهذه الأدوية والمواد جاء ملبياً لاحتياجات المؤسسات الصحية في اليمن، التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي ومعززاً لقدراتها في مواجهة التحديات الطبية التي تواجهها.

من جانبه قال الدكتور شمشير فايليل، إن المجموعة قررت دعم جهود الهيئة في هذا الصدد ومساندتها على تحقيق رسالتها الإنسانية العالمية وتعزيز الجهود الرامية للحد من وطأة المعاناة الصحية في المحافظات اليمنية كافة، ودعم القطاع الطبي الذي تقف مؤسساته الصحية عاجزة عن تقديم خدمات الرعاية والعلاج اللازم للأشقاء في اليمن.