قيادي في «فتح»: الحراك الشعبي صرخة ضمير

المصدر: رام الله- وكالات

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أن قطر تشق الصف، وتسعى لتكريس الانقسام بين الفصائل بأموالها التي تدخلها عبر إسرائيل.

وأضاف الأحمد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، تعليقاً على تصاعد الاحتجاجات في غزة، إن الحراك الشعبي في غزة كان بعيداً عن تخطيط هذا الفصيل أو ذاك، ولكنه مثل صرخة ضمير في داخل كل فلسطيني ليس في غزة فقط، وإنما في كل أنحاء فلسطين، وفي الشتات من أجل إنهاء الانقسام.

وتابع: «أعتقد أن إنهاء الانقسام أهم من كل أموال قطر، التي تدخل عبر إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقول إنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لاستمرار الانقسام وبقاء حكم غزة بعيداً عن حضن الوطن من قبل حركة حماس».