الشرعية تشدد على ضرورة نقل مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن

المصدر: عدن- سبأنت

شدد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي،على ضرورة نقل كافة مكاتب الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدم الرضوخ لضغوطات ميليشيا الحوثي والسكوت عن مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأكد نائب وزير الخارجية خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي، دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لاسيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقاً للقرارات الدولية وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد. وناقش الحضرمي إجراءات تسهيل عمل مكتب المبعوث الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وتطورات عملية السلام بما فيها تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأكد نائب وزير الخارجية بأن تواجد مكتب المبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن مهم وأن وزارة الخارجية ستعمل على تسهيل وتيسير عمل المكتب وفقاً لولايته الأممية، مجدداً حرص الحكومة على تسهيل وتيسير عمل المكاتب الأممية من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني.