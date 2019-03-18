الحوثي يرفض دخول 250 مراقباً أممياً إلى الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

رفضت ميليشيا الحوثي الإيرانية، دخول 250 مراقباً وموظفاً للأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء إن ميليشيا الحوثي، رفضت طلباً من الأمم المتحدة بدخول 250 مراقباً وموظفاً جديداً لمنظمات الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن الحوثيين اعترضوا على العدد وقالوا إنه كبير جداً، وأن مهام الأمم المتحدة وفريق المراقبين لايحتاج إلى هذا العدد، وأضافت أن الحوثيين وأمام الطلبات المتكررة للأمم المتحدة بالسماح بدخول هذا العدد، ردت على الأمم المتحدة بتحديد مهام واختصاصات كل شخص في القائمة التي تضم 250 شخصا من جنسيات مختلفة.

يأتي هذا في وقت يواصل فريق من الأمم المتحدة برئاسة باسكال جودمان اجتماعاته مع قيادات حوثية في صنعاء لبحث عرض من الأمم المتحدة لإدارة وتطوير موانئ الحديدة وبحضور مديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيد، غير أن مصادر أكدت في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي تدرس العرض، وتصرّ على الاحتفاظ بإدارة الموانئ مع السماح للفريق الأممي بأعمال التفتيش والرقابة فقط.