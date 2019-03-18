تقدم للجيش اليمني في معارك صعدة

المصدر: عدن- وكالا

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمروحيات قوات التحالف، مناطق جديدة في آخر معاقل ميليشيا الحوثي الإيرانية، غرب باقم، بالقرب من مديرية مجز بمحافظة صعدة بعد معارك مع الميليشيا الحوثية.

وقال الناطق الإعلامي لمحور أزال المقدم فائز الصعدي «إن قوات الجيش الوطني في محور أزال خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا تمكنت خلالها من تحرير قرى»الجلح والسلفة والدحل«ووادي» المبطح «ووادي آل عسلان جهلة».

وأضاف إن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات حوثية كبيرة أبرزهم المدعو (أصيل الخولاني) الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز والقيادي المدعو (ابو رضوان المؤيد).

ودعا أركان حرب محور أزال العميد وليد طامش القبائل إلى الحفاظ على أرواح أبنائها وعدم الزج بهم في محارق الانقلاب المدعوم إيرانياً وعدم الانجرار خلف مشاريع الموت والدمار.

خروقات الحوثي

إلى ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين المتمردين الحوثيين وقوات المقاومة المشتركة.

وامتدت الخروقات الحوثية إلى كل من الدريهمي، والجاح في بيت الفقيه، وكذلك التحيتا و حيس. وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت منطقتي الجبلية وقرية القريمة جنوب وغرب التحيتا بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. كما عززت تواجدها في منطقة السويق بدبابة ومدفع ثقيل، في استغلال لقرار وقف إطلاق النار.

واستهدفت ميليشيا الحوثي منطقة بيت المغاري، غرب مديرية حيس بثلاثة صواريخ كاتيوشا، ما أوقع قتيلاً وإصابة ستة مدنيين آخرين بينهم طفلان، وتدمير ثلاثة منازل.

وقالت مصادر في وحدة الهندسة التابعة للقوات المشتركة إن ميليشيا الحوثي حولت مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل حتى منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية حيث نزعت وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم.