«مسام» تفكك 50 ألف لغم زرعتها الميليشيا في اليمن

المصدر: دبي - البيان

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) تمكّنه من نزع أكثر من 50 ألف لغم وذخيرة زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكر المشروع في بيان صحفي مقتضب أن «فرقه الميدانية نجحت منذ بدء عمل المشروع في نزع 50 ألفاً و152 لغماً وذخيرة غير منفجرة زرعت من قبل الحوثيين». وأضاف أن «هذه الألغام والذخائر غير المنفجرة تم نزعها حتى 14 من الشهر الجاري».

وأوضح أن «من بين هذه الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي نحو 4 آلاف و22 لغماً وذخيرة غير منفجرة تم نزعها الشهر الجاري».

وأعلن مكتب مسام الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع السيد أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري 1927 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 4022.

ومشروع مسام بدأ عملياته باليمن في شهر يونيو الماضي، وتمكّن من انتزاع هذا العدد الكبير من الألغام التي زرعها الانقلابيون بشكل مكثف في العديد من المناطق.