السيسي يكرّم مريم المنصوري أول مقاتلة بالقوات المسلحة الإماراتية

المصدر: البيان الالكتروني

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضمن ختام الملتقى الشباب العربي والإفريقي، مريم المنصوري، أول إماراتية مقاتلة في القوات المسلحة، وشاركت في التحالف الإماراتي لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وانطلقت مساء الأحد، الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الإفريقي، المنعقد بمحافظة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من شباب الدول العربية والإفريقية.

وشهد اليوم الثاني من الملتقى تدشين سلسلة من الفاعليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.