موسكو تطالب بتسليم الإرهابيين المتبقين لدمشق

المصدر: موسكو- وكالات

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاغاروفا تمسك روسيا بضرورة تسليم كل المسلحين الأجانب الناشطين في سوريا وذويهم للحكومة السورية.

وأشارت زاغاروفا إلى وجود بعض الاختلاف في الآراء داخل المعسكر الغربي حول قضية المسلحين والإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق.

وفي تعليقه على ذلك، قال طلال محمد، الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي: «الولايات المتحدة هي من تدعم قوات قسد؛ للقضاء على الإرهاب في سوريا، ما يعنى أن دعوة موسكو لن تلقى قبولاً، ولن تسمح واشنطن لقسد بتسليم المعتقلين إلى دمشق، خاصة بعد أن أفرج النظام السوري عن معتقلين إرهابيين منذ فترة».