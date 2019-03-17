اشتية يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الفلسطينية

المصدر: رام الله - وكالات

واصل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف تشكيل الحكومة محمد اشتية مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.

والتقى اشتية وفداً من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» برئاسة نائب أمينها العام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، ووفداً من الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب أمينها العام قيس عبدالكريم.

وشارك في اللقاء الأول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وشارك في الثاني، إلى جانب الأحمد، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول. وبحث اللقاءان مشاركة فصائل منظمة التحرير في الحكومة وتوقعاتها منها، وبرنامج الحكومة وآليات المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.