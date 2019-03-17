الشرعية تطهّر محيط منطقة البرح في تعز

المصدر: عدن، تعز - البيان، وكالات

شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوماً واسعاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية في محيط منطقة البرح غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد. ونفذت قوات الجيش مسنودةً بمقاتلات التحالف العربي، خلال الهجوم عملية تطهير لوادي «المقصب» وجبل «المثهبة» والتباب الحمر، من جيوب الميليشيا الحوثية.. وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل هجومية للانقلابيين الحوثيين إلى مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني بمحافظة صعدة.

وأعلنت ألوية العمالقة بالجيش اليمني مقتل 25 حوثياً، بينهم 3 قيادات ميدانية، وإصابة العشرات في معارك بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد. وأصدر المركز الإعلامي للعمالقة بياناً جاء فيه أن قواتها بمشاركة وحدات من اللواء 20 مشاة ومقاتلات التحالف العربي، نفذت عملية تطهير واسعة في وادي المقصب وجبل المثهبة والتلال الحمر ومنطقة اليقضة، المحيطة بمدينة البرح غربي المحافظة.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 25 عنصراً بصفوف ميليشيا الحوثي، وجرح العشرات، بجانب تناثر عشرات الجثث الحوثية في وادي المقصب بعدما لاذت بقايا العناصر بالفرار. وبحسب البيان، فإن من بين القتلى 3 قيادات ميدانية، وهم: عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، وعبدالملك أحمد القابلي.

وتشهد جبهة البرح منذ أسابيع حشوداً حوثية متواصلة، بينما تشن ألوية العمالقة والمشاة (20-21) بإسناد مدفعية وطيران التحالف عمليات ضد أوكار الميليشيا، ونجحت في تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتتكبد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية بشكل شبه يومي في عدة جبهات باليمن، جراء غارات التحالف العربي، ونيران الجيش اليمني.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تسلل هجومية للانقلابيين الحوثيين إلى مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني أحبط محاولة تسلل نفذها مجموعة من عناصر الانقلابيين الحوثيين بمنطقة الحشوة بمحافظة صعدة. ونجحت قوات الشرعية في التصدي للمحاولة الحوثية، وإجبار الحوثيين على التراجع، بعد أن تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً للمصادر ذاتها. وفي مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، لقي عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون إثر قصف جوي لمقاتلات التحالف، وقالت مصادر محلية إن القصف الجوي استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيا كانت في طريقها إلى مركز المديرية.

وأضافت أن اشتباكات متقطعة شهدتها الجبهة بعد أن حاولت عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع تمركز الجيش. وكانت طائرات التحالف قد شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.