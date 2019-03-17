المصدر: عدن - وكالات

90.000

طلبت مصفاة عدن شراء 90 ألف طن من المنتجات النفطية في مناقصة لمواجهة نقص في توليد الكهرباء.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن المصفاة تطلب شراء 60 ألف طن من الديزل و30 ألف طن من زيت الوقود الثقيل المازوت لمحطات الكهرباء في عدن، نظراً لانخفاض إمدادات الوقود. وتشترط المصفاة أن تقدم الشركات المحلية العروض بالدولار الأمريكي على أن يكون الموعد النهائي في التاسع عشر من مارس الجاري.

563

أكدت رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب وسط البلاد تعرض 563 أسرة من أسر المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي للابتزاز المالي. وذكر بيان صادر عن وقفة احتجاجية للرابطة في إب أن 189 من أسر المختطفين تعيش حالة نزوح قسري بعد أن نفتهم الميليشيا من مناطقهم، ولم تسلم هذه الأسر من الاعتداء الجسدي، والاختطاف وسلب الممتلكات. وطالبت الرابطة في وقفتها بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيا

الحوثي. إب - وكالات

302

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 302 سلة غذائية تزن 22 طناً و348 كيلو غراماً للمعاقين والمكفوفين في مديرية تريم بمحافظة حضرموت. ويستفيد من توزيع السلال الغذائية عدد 1.812 فرداً، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية. المكلا- سبأنت