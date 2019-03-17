اكتشاف 73 مقبرة جماعية في سنجار وعمليات الحفر مستمرة في كوجو

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن مدير عام المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، محمد طاهر التميمي، أمس، أنّ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار بلغ 73 مقبرة، متوقعاً أنّ تشمل عمليات الحفر افتتاح 11 مقبرة أخرى في كوجو. وأضاف التميمي: «أولوياتنا تصب في تحديد هويات الضحايا وتثبيت أعدادهم، كما ستتيح لعوائل الضحايا معرفة مصير أبنائهم، الفرق المختصة المشتركة لن تتوقف لحين إكمال فتح المقابر الجماعية في سنجار، التي بلغ عدد المكتشف منها 73 مقبرة»، متوقعاً أنّ تشمل عمليات الحفر افتتاح 11 مقبرة أخرى في كوجو.

وذكر بيان صادر عن الأمانة، إشرافها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة ومؤسسة الشهداء، وبالتنسيق مع فريق التحقيق الدولي، على فتح أول مقبرة جماعية في قرية كوجو بقضاء سنجار، والتي تضم رفات عشرات الأيزيديين الذين قضوا على يد تنظيم داعش.

جهود

وأضاف، إنّ الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أكّد أنّ جهود الحكومة العراقية مستمرّة لحل المشاكل المتراكمة التي يعانيها الأيزيديون، متعهداً بتعقب من ارتكبوا هذه الجرائم بحق قرية كوجو والأيزيديين، أينما كانوا ومهما امتد الزمن من أجل تقديمهم للعدالة.

ووفق البيان، أشار العلاق إلى أنّ العراق رحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2379 القاضي بإنشاء تحقيق مستقل يرأسه مستشار خاص، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية لمساءلة تنظيم داعش، والعمل على جمع كل الأدلة على فداحة كل الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، من خلال التعاون الكامل الذي أبدته المؤسسات الوطنية مع فريق التحقيق الدولي برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام في الأمم المتحدة، المستشار كريم خان، استعداداً لجمع الأدلة الموجودة وحفظها وتخزينها واستخدامها في الدعاوى القضائية ضد مجرمي داعش، وسيعمل الفريق بمساعدة القضاة العراقيين والخبراء الجنائيين على ضمان الاحترام الكامل لسيادة العراق قضائياً على جميع الجرائم المرتكبة على أراضيه.