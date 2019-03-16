ضياء رشوان نقيباً للصحفيين المصريين

المصدر: البيان الالكتروني

فاز ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين، في انتخابات التجديد النصفي، التي عقدت أمس الجمعة، وسط إقبال غير مسبوق وتأييد كاسح بعد فرز نتائج 30 لجنة ، أظهرت حصول رشوان على 2810 صوتاً مقابل 1585 صوتا للمرشح الآخر .

وعقب إعلان نتيجة الفوز وجه النقيب ضياء رشوان، الشكر للجمعية العمومية للصحفيين بعد إعلان فوزه بالمنصب ، كما وجه الشكر لجميع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق.

وقال ضياء رشوان، في كلمته: "أوجه الشكر لكم جميعا علي هذا الحضور غير المسبوق، كل الشكر لزملائي الذين ترشحوا ولم يحالفهم التوفيق، وأوجه الشكر والتحية للزميل المنافس رفعت رشاد".

وتابع رشوان: "هذه النقابة العريقة لم ولن يكون لها مكان إلا بكم، هذه النقابة ليست مجرد مبنى". وأن "هذا المشهد الذي نراه نتمني أن نراه في كل مناسبة في ظل مرحلة خطيرة على المهنة والنقابة والصحافة وعليكم، وبعد إعلان نتيجة مجلس النقابة نتمنى أن تراقبونا وتدعمونا ولا تتركونا".. عاشت مصر .. عاشت العروبة.

ومن المعروف أن رشوان شغل منصب النقيب في دورة سابقة عام 2013 ويشغل الآن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ورئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية بالإمارات.