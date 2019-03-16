عرب بين ضحايا الاعتداء الوحشي

المصدر: عواصم - وكالات

سقط عدد من الضحايا العرب في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً على الأقل. وقال السفير الفلسطيني لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبدالهادي، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن أردنياً قتل في الهجوم وأصيب خمسة آخرون، بينما ذكرت مصادر محلية سعودية، أن السعودي محسن المزيني الذي أصيب في الهجوم توفي متأثراً بالإصابة وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن وفاة 3 مصريين.