واشنطن: دعم التحالف يمنع سيطرة إيران على اليمن

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

وجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالةً قوية للحوثيين بتأكيده أن اتفاق استوكهولم لا بد أن ينفذ. فيما أشاد بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أنه صمام أمان اليمن، ومشدداً على أن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية حتى لا تسيطر إيران على اليمن.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في واشنطن، مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود دفع الأطراف لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد، ودعا الحوثيين إلى تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ميدانياً، أفادت مصادر بأن قوات الشرعية تمكّنت من إحراز تقدم في جبهات صعدة وحجة والضالع والجوف، في وقت تمكّنت فيه من صد هجمات للميليشيا في البيضاء وتعز. بينما واصلت ميليشيات الحوثي تصفية جرحى القبائل والتنكيل بالسكان في كشر ونهب المنازل وسط موجة نزوح متواصلة.

إلى ذلك، احتفلت محافظة حضرموت بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة «قوات المهام الخاصة» بساحل حضرموت، ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات.

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