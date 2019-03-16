قوات الشرعية تتقدم في حرض والجوف

المصدر: عدن - البيان

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الشرعية في اليمن تمكّنت من إحراز تقدم جديد في جبهات صعدة وحجة والضالع والجوف، في وقت تمكّنت فيه من صد هجمات للميليشيات الحوثية في البيضاء وتعز. بينما واصلت ميليشيات الحوثي تصفية جرحى القبائل في المواجهة معها والتنكيل بالسكان في مديرية كشر ونهب المنازل والمقتنيات وسط موجة نزوح متواصلة.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن ميليشيات الحوثي استمرت في تصفية جرحى قبائل الذين أصيبوا خلال المواجهات مع الميليشيات قبل اقتحام منطقتهم كما واصلت تفجير منازل المتهمين بتأييد الشرعية، كما استمرت في مداهمة المساكن في مختلف القرى وتفتيشها ومصادرة مقتنيات سكانها بما فيها المجوهرات والبنادق التي لا يخلو بيت منها وبعضها متوارثة.

ووفقاً لما ذكره نازحون من المديرية وصلوا إلى مديرية أسلم فإن الميليشيات منعت تحرك الذكور من 60 عاماً و13 عاماً إلا بعد التحقق من هواياتهم بهدف معرفة إذا ما كانوا ينتمون لأسر قاتلت الميليشيات حيث يؤخذون رهائن بعد أن يتم استجوابهم بهدف الحصول على معلومات عن المنتمين لانتفاضة قبائل حجور لملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم، كما منعت المزارعين من الخروج ليلاً لحراسة مزارعهم أو الظهور في أسطح المنازل.‏

في الأثناء، أكدت مصادر عسكرية في محور تعز العسكري «تصدي قوات الجيش الوطني، لمحاولة تسلل عناصر انقلابية إلى مواقعهم في منطقة العنين، غربي تعز، ما تسبب في اندلاع معارك استمرّت ساعات سقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين، إضافة إلى مقتل اثنين من الانقلابيين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في وقت سابق في المنطقة ذاتها».

وفي الجوف، ذكرت المصادر أن «قوات الجيش الوطني تمكّنت، من التصدي لهجوم حوثي على مواقعه في جبهة الغيل، جنوباً، وتدمير مدفعية الجيش الوطني منصة إطلاق صواريخ في جبهة حام، بالتزامن مع استمرار المواجهات في الجبهات الأخرى بالمحافظة».وفي جبهة حرض، حققت قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، حيث تمكّنت من تحرير جبال العطب التابعة لسلسلة جبال العشة في حرض.

إلى ذلك، قتل جندي وأصيب ثلاثة في عملية دهم نفذتها قوات النخبة الحضرمية واستهدفت وكر مشبوهين في مدينة الشحر.