بتمويل إماراتي.. تخريج الدفعة الخامسة من الشرطة في حضرموت

المصدر: حضرموت- وام

احتفلت محافظة حضرموت اليمنية أول من أمس بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة «قوات المهام الخاصة» بساحل حضرموت، ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات.

وعبر اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت - خلال الحفل الذي أقيم بميدان الفيصل في مدينة المكلا وشهد عرضاً عسكرياً وتكريم أوائل الدورة - عن عظيم شكره وامتنانه لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لجهوده في دعم إنجاح خطة تأهيل الأمن مؤكداً أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي تموّله دولة الإمارات حقق نجاحات كبيرة بفضل الدعم والإمكانيات التي وفرتها الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة اتصالات وأسلحة وإعادة تأهيل وبناء المقار الأمنية في جميع مديريات ساحل حضرموت.

وأكد المحافظ أن الدفعات التي تخرجت في هذا البرنامج أظهرت همّة ومعنويات عالية وتنفّذ مهامها بانضباط وكفاءة وروح معنوية وقدرات عالية.

من جانبه أوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري ممثل وزارة الداخلية الإماراتية أن برنامج دعم منظومة الأمن والشرطة استهدف تدريب 1400 جندي وصف وضابط وتوفير 277 آلية وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة وتأهيل 11 إدارة أمنية ووسائل اتصال ودفاع مدني.

حضر الحفل العميد منير التميمي مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة اليمنية.