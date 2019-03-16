قمع

جدّد مئات الفلسطينيين، أمس، خروجهم في تظاهرات رافضة لضرائب حماس على الفلسطينيين في قطاع غزة. وخرج فلسطينيون في دير البلح، وأشعلوا إطارات، ورددوا هتافات تطالب حماس بوقف جباية الضرائب وتوفير فرص عمل. وأطلقت أجهزة أمن حماس، الرصاص لتفريق المتظاهرين، فيما خرج عناصر مؤيدون للحركة بالعصي والهراوات واشتبكوا مع المتظاهرين.

مغادرة

غادر الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات المصرية، قطاع غزة بعد ساعات قليلة من وصوله، في أعقاب التطورات الميدانية الأخيرة. وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، إيريز شمال القطاع، بعد أن وصل مساء أول من أمس، وأضافت أنّ مغادرة الوفد جاءت بعد لقائه مع قيادة حركة حماس وتسليمها رد إسرائيل على المطالب التي عرضتها الفصائل الفلسطينية.