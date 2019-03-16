المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، أمس، اعتقال 17 داعشياً، بينهم سوريان جنوب الموصل. وقال العقيد خليل دريد إنّ القوات الأمنية نفذت عملية أمنية استباقية لملاحقة فلول عصابات داعش في قضاء الحضر جنوب الموصل، أسفرت عن اعتقال 17 داعشياً، بينهم سوريان، بحوزتهم أسلحة ومسدسات كاتمة للصوت. وأوضح أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية، أفادت بتسلل عناصر داعش إلى القضاء، مشيراً إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

وتشهد مناطق نينوى، لا سيّما القريبة من حدود سوريا غرب الموصل، نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش.