العراق يفتح أول مقبرة جماعية في معقل الإيزيديين

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

فتحت السلطات العراقية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أمس، أول مقبرة جماعية تضم رفات إيزيديين قتلهم تنظيم داعش في منطقة كوجو شمال البلاد، بحضور حائزة نوبل للسلام ناديا مراد. وترمي هذه العملية، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، إلى استخراج الرفات المتعلقة بضحايا جرائم داعش، ومعرفة مصير مئات من سكان قرية كوجو في قضاء سنجار. وأوضحت المنظمة الأممية، أنّ هذه أول عملية لاستخراج الرفات في سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية. ولفتت الأمم المتحدة، إلى أنّ الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان كوجو قتلوا بيد تنظيم داعش، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل.

ولفت المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق في الأمم المتحدة كريم أسعد أحمد خان، إلى أنّ اليوم سيشكل لحظة مهمة ومنعطفا حاسماً، إذ إن الإرهابيين تركوا وراءهم أكثر من مئتي مقبرة جماعية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 12 ألف جثة، وفق الأمم المتحدة. وقتل التنظيم، أعداداً كبيرة من الإيزيديين في سنجار، وأرغم عشرات الآلاف على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.