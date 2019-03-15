منتدى تعزيز السلم يندد بمجزرة مسجدي «كرايست شيرش» في نيوزيلندا

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

ندد منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في بيان أصدره اليوم بالمجزرة الوحشية لمسجدي كرايست شيرش في نيوزيلندا ، ذكر فيه «ندين المجزرة الوحشية التي استهدفت المصلين في مسجدي كرايست شيرش بنيوزيلندا داعين للشهداء بالمغفرة وللجرحى بالشفاء والعافية ولذويهم بالصبر والسلوان ونستبعد أشد الاستبعاد هذا العمل الإرهابي والجريمة الشنعاء والنكراء التي أقدم عليها أناس انخلعوا من ثياب الإنسانية وقيمها».

وأضاف البيان: «إننا إذ ننوه بتضامن الحكومة والشعب النيوزيلندي مع مواطنيهم المسلمين لندعو جميع المسلمين للصبر والتسامح امتثالا للتوجيهات الربانية" «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة» وقوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون» فالصبر محمود الغب ّ والعاقبة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان المسجدان قد تعرضا لهجوم إرهابي اسفر عن استشهاد 49 شخصا وجرح 20 أخرين على الأقل في هجومين استهدفا المصلين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

وأكدت الشرطة أنه تم توجيه تهمة القتل لرجل في أواخر العشرينات من العمر وسوف يمثل أمام المحكمة صباح غد السبت، ووصفت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون منفذ الهجوم المسلح، والذي يحمل الجنسية الأسترالية، بأنه إرهابي من اليمين المتطرف، وقال مفوض الشرطة في المدينة، مايك بوش، إن رجلين آخرين وامرأة احتجزوا، كما صودرت أسلحة نارية في مكان قريب من الحادث.