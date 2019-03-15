تحطم طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

أكّدت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، تحطم طائرة عسكرية إثر مهمة تدريبية مبرمجة الليلة قبل الماضية بولاية وهران غربي البلاد. وأوضحت الوزارة، أن طائرة تدريب عسكرية من نوع «L-39»، تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية، تحطمت إثر سقوطها في منطقة خالية بسيدي غانم، بولاية وهران، ما تسبب في مقتل قائد الطائرة.

ونقلت صحيفة النهار، عن مصادر رسمية قولها، إن الطالب المتدرب قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي قد لقي حتفه، إثر سقوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد مهدي، كان طالباً بالمدرسة العليا للطيران في مدينة الطفراوي في ولاية وهران. وكان فبراير الماضي شهد مقتل ضابطين من سلاح الجو الجزائري في حادث تحطم طائرتهما غربي العاصمة. الجزائر - د.ب.أ