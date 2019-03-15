المصدر: رام الله - د.ب.أ

مشاورات

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد اشتية، أمس، مشاورات مع الفصائل بشأن تشكيلة الحكومة وبرنامجها. وقال اشتية لتلفزيون فلسطين «إن الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني، ومفتوحة للجميع». وأضاف أنها «ستضم أعضاء من فتح والفصائل والمجتمع المدني ورجال الأعمال».

وقال «إنها ستبقى مفتوحة أمام حماس حال انتهى الانقسام».

زيارة

يزور الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إسرائيل، نهاية الشهر الحالي، لكنه قد لا يتمكن من تنفيذ وعده بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وهي الخطوة التي يعارضها ضباط بالجيش في حكومته. وقال مسؤول حكومي إنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن نقل السفارة. وذكر المسؤول «يجب الإدلاء بتصريح ما عن السفارة خلال الزيارة». وأضاف أن الإعلان الرسمي، ربما لا يتم خلال الزيارة. برازيليا - رويترز