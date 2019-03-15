تفكيك خلية إرهابية داعشية في المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية في عدد من مدن البلاد، مشيرة إلى أنّ الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنّ عناصر الخلية أوقفوا في مدن سيدي بنور والمحمدية والجديدة ومراكش. ولفت البيان إلى أنّ أحد الموقوفين، وهو معتقل سابق في إطار قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بفرع تنظيم داعش في ليبيا.

وأكد البيان، أن الأبحاث مكّنت من كشف انتماء المشتبه فيهم للتنظيم المتطرف. يذكر أنّ السلطات المغربية، اعتقلت ديسمبر الماضي، متورّطين في ذبح سائحتين أوروبيتين بعدما أعلنوا ولاءهم لداعش في مقطع فيديو أكدت النيابة العامة صحته. ومنذ الهجومين في العامين 2003 و2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه في مكافحة الإرهاب.