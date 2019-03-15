أمن بنغازي: الوضع الأمني ممتاز

المصدر: بنغازي - وكالات

قال مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، إن الظروف الأمنية حالياً شبه ممتازة، وتحسّنت ووصلت إلى حوالي 80 في المئة، مشيراً إلى أنّ الوضع الأمني في بقية المناطق بالمنطقة الشرقية ممتاز بنسبة 90 إلى 95 في المئة.

وأضاف خلال استقباله بمكتبه في بنغازي، خبيرة الشؤون اللّيبية في مجموعة الأزمات الدّولية، كلوديا غازيني، إن هناك بعض القصور من قبل الحكومة المؤقتة بسبب الظروف المالية التي تمر بها، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة، وهذا السبب لم يساعد الحكومة بالشكل الفعّال.

وأكد العميد عادل عبدالعزيز، أن وزارة الداخلية قائمة بعملها رغم الظروف التي تعاني منها الحكومة بشكل عام وكافة الوزارات، وهو عدم توفر ميزانية للحكومة، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وأشار إلى أنه توجد نواقص في بعض الأجهزة المتطورة في أمور البصمة، والتزييف، والتزوير، وأجهزة الكشف عن المتفجرات وأجهزة إبطالها، وكذلك الأجهزة المختصة في التحليل عن المخدرات وأنواعها، مؤكداً أن هناك بعض القصور، من قبل الحكومة المؤقتة، بسبب الظروف المالية التي تمر بها، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة، وهذا السبب لم يساعد الحكومة بالشكل الفعّال.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعاون من المنظمات الدولية، لتوفير الأجهزة المتطورة، موضحاً أن دور الشرطة خلف القوات المسلحة، هو استلام المناطق المحررة وتأمينها، فمثلاً عندما حررت القوات المسلحة الهلال النفطي من بعد بنغازي، وأجدابيا إلى رأس لانوف إلى البريقة، هذه المناطق استلمتها الشرطة للتأمين.