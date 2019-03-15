«قسد» السورية: استسلام 1300 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

المصدر: وكالات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» استسلام 1300 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وأسرهم خلال المعارك الدائرة في الباغوز.

وقال المركز الإعلامي، التابع لـ«قسد»، في بيان: «في إطار عمليات قواتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وللقضاء عليه في جيبه الأخير في بلدة الباغوز، استسلم ما يقرب من 1300 إرهابي وعوائلهم إلى قواتنا».

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بدعم من التحالف الدولي، لكسر آخر دفاعات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المتحصنين في أنفاق يشنون منها هجمات انتحارية في بلدة الباغوز في شرق سوريا..

على جبهة أخرى في سوريا، قتل 13 شخصاً على الأقل جراء غارات روسية على إدلب،، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.