عبدالمهدي إلى السعودية قريباً

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، أمس، اعتزامه زيارة السعودية قريباً للتوقيع على اتفاقيات مهمة.

وقال خلال لقائه ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي: «عازمون على المضي بتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، وأن تتوّج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة قريبة إلى السعودية، نتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع المملكة في جميع المجالات، ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين، والأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع السعودية، وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية».