مكتب تنسيق المساعدات الخليجي يناقش الإغاثة في اليمن

المصدر: الرياض - واس

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليمن، اجتماعه الثلاثين برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمليات الإغاثية في اليمن، وما تم تقديمه من قبل الهيئات الإغاثية المانحة لليمن خلال المرحلة الماضية، وما سيتم تقديمه خلال المرحلة القادمة. وقدّم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور شوقي الشرجبي، ممثل اللجنة العليا للإغاثة، عرضاً شاملاً عن الوضع الإنساني في اليمن، منوهاً بقيام المركز بتوسيع مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميلشيات الحوثية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً إنسانياً حقيقياً في إنقاذ أطفال اليمن من جحيم الميليشيا الحوثية.

ونقل الشرجبي تحيات وتقدير الحكومة اليمنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم السخي والكبير لخطة الاستجابة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة في اليمن، مبيناً أن كافة المشاريع والبرامج التي تقدمها الهيئات الإغاثية المانحة بدول المجلس وفي مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني في اليمن واستفادت جميع المحافظات اليمنية منها.