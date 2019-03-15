«الأوقاف» اليمنية تدين ابتزاز الميليشيا للمعتمرين والحجاج

المصدر: عدن - سبأنت

دانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إقدام ميليشيا الحوثي الإيرانية، في مناطق سيطرتها، على التضييق وابتزاز وفرض إتاوات دون وجه حق على وكالات الحج والعمرة، التي تعمل في تلك المناطق، ووصفتها بـ «الممارسات اللامسؤولة».

وأبدت الوزارة في بيان استغرابها من إقدام تلك الجهات على مثل «هذه الممارسات ضد حجاج وزوار بيت الله الحرام وهم يؤدون فريضة من فرائض الإسلام، وركناً من أركانه في تحدٍّ سافرٍ لأبسط حقوق المواطنة، وانتهاكٍ صارخ لحرمات الله، ثم حرمات زوار بيته المعظم».

ونبّهت وزارة الأوقاف إلى أنها قد تلجأ لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل تلك التصرفات، سواء أكانوا من الموظفين العاملين في ما يسمي وزارة الانقلابيين، أو أرباب الوكالات المتمالئة مع الميليشيا.

وحذرت الوزارة من خطورة التمادي في مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الميليشيا الانقلابية تسعى جاهدة للإضرار بالمواطنين في مناطق سيطرتها ومنع الحجاج والمعتمرين من أداء فرائضهم، رُغم التسهيلات غير المسبوقة والممنوحة لهم من قبل الحكومة الشرعية، والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.