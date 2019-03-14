وزير الخارجية العراقي: حريصون على بناء أفضل العلاقات مع الإمارات

المصدر: بغداد - وام

أشاد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي بجهود حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى بغداد ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الحكيم خلال استقباله للسفير الشحي في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدولة الإمارات في بغداد، حرص الحكومة العراقية على بناء أفضل العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحمّل وزير الخارجية العراقي السفير تحياته الخاصة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه، أعرب حسن الشحي عن شكره وامتنانه لما لقيه من تسهيلات خلال فترة عمله في العراق، متمنياً للعراق حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار، مؤكداً حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.