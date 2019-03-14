صحيفة إسبانية: أزمة قطر عائق أمام رغبة «فيفا» في زيادة فرق المونديال

المصدر: مدريد - وكالات

اعتبرت صحيفة «آس» الإسبانية، أنّ الأزمة السياسية التي تمر بها قطر مع جيرانها، تقف أمام رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، بزيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال إلى 48 فريقاً.

وكان مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026 هو الموعد المتوقع لرفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، إلّا أنّ إنفانتينو أعلن مسبقاً عن رغبته برفع العدد خلال المونديال القادم إذا أتيحت له الفرصة، لكن الكثير من العقبات تقف إزاء تنفيذ مشروعه، وأهمها الأزمة السياسية التي تعيشها قطر مع جيرانها. وأضافت الصحيفة: «تعتمد قطر على ثمانية ملاعب تحتضن 64 مباراة، وهذا أقل بكثير من روسيا التي استضافت المونديال في 12 ملعباً تنتمي إلى 11 مدينة، أما كأس أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا فلعبت على عشرة ملاعب».

ولفتت «آس»، إلى أنّ «فيفا» يرى أنّ مشروع 48 منتخباً بحاجة إلى ملعبين إضافيين على الأقل، بمعنى أنّ البطولة تقام على 10 ملاعب، وتعاون دول أخرى، فالاتحاد الدولي يريد أن تقام مباريات ربع النهائي على ملاعب تحتضن 40 ألف متفرج على الأقل، ولا يوجد في المنطقة سوى أربعة ملاعب تستوفي هذا الشرط.