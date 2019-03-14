مقتل 8 أشخاص في انفجار بسوق جنوبي غربي الصومال

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلن مسؤول صومالي، أمس، أن ثمانية أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في انفجار قنبلة وسط سوق مزدحم للمواشي بإحدى قرى إقليم «باي» جنوب غربي الصومال.

وقال حسن بايو، المسؤول بقرية «جوف جادود»، لإذاعة «كولمي» المحلية، إن 40 آخرين أصيبوا في الانفجار. وأوضح أن جميع الضحايا من المدنيين الذين حضروا للسوق لبيع أو شراء ماشية.

ورجح بايو تنفيذ مسلحي حركة الشباب الإرهابية الانفجار، بعدما رفض تجار سوق دفع أي أموال لهم، وقال، إن الحركة تطلب مبالغ مالية بشكل منتظم من القرويين في المناطق التي تسيطر عليها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.