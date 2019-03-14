خطة إفريقية للمصالحة الشاملة في ليبيا

المصدر: Ⅶ تونس - الحبيب الأسود

حصلت «البيان» على تفاصيل خارطة الطريق التي أعدها القادة الأفارقة لحل الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وتشمل الخارطة خمس مراحل، أولها اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا خلال يومي 5 و6 أبريل المقبل بالعاصمة الكنغولية برازافيل، بهدف بلورة التصورات والمواقف حول القضية الليبية، وتكليف اللجنة التحضيرية الليبية لإعداد مؤتمر المصالحة وتشكيل لجنة ثانية لتسهيل المواقف، على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثلو البلدان الأعضاء في اللجنة الرباعية المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، والفاعلون السياسيون للمجتمع المدني الليبي وممثّلو القبائل، كما يحضره مندوبون عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتتمثّل المرحلة الثانية في عقد اجتماع تشاوري بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي 20 أبريل في أديس أبابا، لتحديد المرجعيات وتاريخ وطريقة تمويل المؤتمر وتركيز لجنة التحضير.

وتشمل المرحلة الثالثة، انعقاد أعمال اللجنة التحضيرية، من 1 إلى 20 مايو 2019 في أديس أبابا، لإعداد اشتراطات تنظيم المؤتمر حول ليبيا، ومنها تحديد نوعيّة وعدد المشاركين، ووضع الميزانية المخصّصة وبلورة مشروع نظام داخلي، وبلورة مشروع مدوّنة حسن سلوك خلال المرحلة الانتخابية، وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى تحديد رزنامة الانتخابات.

وتتمثل المرحلة الرابعة في مؤتمر المصالحة الوطني الليبي - الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، من 1 إلى 10 يوليو، حيث يتم اعتماد وثائق اللجنة التحضيرية. وتنتهي خارطة الطريق الإفريقية بتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية يوم 20 أكتوبر المقبل.