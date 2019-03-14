مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوقع عقداً لعلاج 200 جريح ومصاب

المصدر: الرياض - سبأنت

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، عقداً مع مستشفى بن زيلع الحديث بمدينة سيئون محافظة حضرموت لعلاج 200 جريح ومصاب في اليمن. وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في المركز الدكتور عبدالله الوادعي في تصريح صحافي، بأن الاتفاقية التي وقعت أمس في مقر المركز بالرياض، تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين اليمنيين في محافظات سيئون ومأرب والجوف وشبوة وصنعاء، والتدخل السريع للحد من مضاعفات الإصابات، وتفعيل نظام الإحالة الطبية.