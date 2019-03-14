المصدر: جنيف- سبأنت

استعرض التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي في كلمته التي ألقاها، أمس، في مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة الـ 40 للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية «إن ما يحدث منذ أسابيع وإلى الآن في منطقة حجور بمحافظة حجة يستدعي انتباه مجلس حقوق الإنسان لحجم الكارثة وخطورة الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين».

وأضاف: يدمر الحوثيون وبصورة وحشية هذه المنطقة وسقط جراء ذلك العديد من المدنيين الآمنين وخاصة النساء والأطفال والمسنين وحاصرت المنطقة لمنع المدنيين من النزوح إلى الأماكن الأقل خطورة .

وأشار إلى أن الانتهاكات تضاعفت في اليمن فقد قتل 11267 شخصاً وأصيب 23759 آخرون بينهم نساء وأطفال، محملاً الحوثي مسؤولية قتلهم.