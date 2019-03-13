العثور على مقبرة ضمت رفات 65 موظفاً حكومياً بالعراق

المصدر: د ب ا

عثرت القوات الأمنية العراقية بمحافظة نينوى اليوم الاربعاء على مقبرة جماعية ضمت رفات 65 موظفا حكوميا ينتسب أغلبهم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وقال النقيب علي حسن من شرطة نينوى إن" القوات الأمنية عثرت على الرفات داخل مقبرة جماعية في قضاء البعاج/ 120 كم شمال غرب الموصل/ ".

وأضاف حسن أن" القوات الأمنية أقدمت على تسليم الرفات بعد التأكد من بطاقاتهم الشخصية لدائرة الطب العدلي بالموصل ليتم التعرف على ذويهم من خلال بطاقاتهم الشخصية".

وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لآخر على مقابر جماعية تضم رفاتا لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تم تصفيتهم من قبل تنظيم داعش بالإضافة إلى جثث قتلى من عناصره تم تصفيتهم من قبل التنظيم ايضا لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم ابان تحرير محافظة نينوى.