الاحتلال يعيد فتح أبواب الأقصى ويعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

المصدر: وام

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس وأدى المواطنون الفلسطينيون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق أبواب الأقصى كافة واعتقال عدد من المقدسيين.

من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم طالت عشرين فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أحال المعتقلين للتحقيق بتهمة مقاومة جيشه والتخطيط لعمليات ضد المستوطنين.