قوات سوريا الديمقراطية تعلن "استسلام" 3 آلاف مسلح من داعش خلال 24 ساعة

المصدر: (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة، في خطوة من شأنها أن تمهد لحسم المعركة ضد داعش.

وفي تغريدة على تويتر، قال مدير المركز الاعلامي في صفوف هذه القوات مصطفى بالي "خلال24 ساعة، استسلم ثلاثة آلاف إرهابي لقواتنا في الباغوز"، مؤكداً أن "المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في منطقة دير الزور عدنان عفرين فرانس برس، عن استسلام نحو ألفي شخص الثلاثاء غالبيتهم من مقاتلي التنظيم.

وبعدما كان القصف على جيب التنظيم شبه متوقف منذ ساعات الصباح افساحاً في المجال أمام خروج المحاصرين، استأنفت قوات سوريا الديموقراطية قصفها المدفعي الكثيف بدءاً من الساعة 18،00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) تزامناً مع توجيه التحالف الدولي ضربات جوية.