قرقاش: تصريحات نتانياهو بغيضة وتقوّض السلام

المصدر: دبي - البيان

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بأنّ إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، هي «تصريحات بغيضة».

وغردّ معاليه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليست بغيضة فقط، لكنها تقوّض نهج السلام، وتوفّر الدليل الذي يسعى إليه المتطرّفون، الطريق إلى السلام يقوّضه بشكل أكبر هذا النهج البغيض والمقاربة المخزية».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال إنّ إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين الذي يعيشون في إسرائيل. وكتب في تصريحات على «إنستغرام» أن «إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، وتبعاً لقانون الجنسية الأساسي الذي أقررناه، فإن إسرائيل دولة الأمة اليهودية وحدها».