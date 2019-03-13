البرلمان العربي يدين مخططات إسرائيل بشأن الجولان

المصدر: عواصم - وكالات

دان د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التحرك غير القانوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تغيير الوضع القائم في هضبة الجولان المُحتلة، واستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لعمل حشد دولي لتنفيذ هذا الهدف. وأضاف السلمي، في بيان، أن تحركات الاحتلال تتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (497) لعام 1981، الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورية، ودعوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.

وشدد السلمي على أن هذه المحاولات والمخططات بشأن الجولان المُحتلة تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السورية أرضاً عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات. كما طالب المجتمع الدولي بدعم طلب استعادة سوريا لسيادتها الكاملة على الجولان المحتلة حتى حدود 4 يونيو 1967.