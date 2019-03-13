انطلاق أعمال المؤتمر الدولى لدعم سوريا اليوم فى بروكسل

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

انطلق أمس المؤتمر الدولي لدعم سوريا، والذي يستمر ثلاثة أيام، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في جمع مليارات الدولارات لسوريا.ويعقد المؤتمر في بروكسل وتشارك الأمم المتحدة في تنظيمه وهو السابع من نوعه ويضم وفوداً من حوالي 85 دولة.

ويصل إجمالي السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 11.7 مليون.

ودفعت التطورات على الأرض بعض الأطراف إلى الدعوة لبدء جهود إعادة الإعمار. لكن الاتحاد الأوروبي «يتمسك بشدة» بشروط بشأن إعادة الإعمار، بحسب المسؤول الأوروبي. كان مؤتمر دعم سوريا في العام الماضي قد جمع 4.3 مليارات دولار، رغم أن الرقم النهائي للتعهدات كان 6 مليارات دولار. ويأمل الاتحاد الأوروبي في المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالي.