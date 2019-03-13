«قابل للنقاش» على تلفزيون دبي يطرح قضية اللجوء في العراق وسوريا

المصدر: دبي - البيان

تناقش حلقة برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي الذي تقدمه الإعلامية نوفر رمول، مساء اليوم، ملف ملايين اللاجئين العراقيين والسوريين في دول الجوار، وواقع محنتهم، في ضوء مساعي إعادتهم إلى بلدانهم.وتحاور مقدمة البرنامج، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق، أمين عوض. وتبحث الحلقة، في محور رئيس، مجمل العقبات التي تعترضهم في مواطن اللجوء، ثم ملف العودة، والصعاب التي تمنعهم منها، وقابلية تذليلها من أجل خلق الثقة لدى الجميع في عودة آمنة، كما تناقش الحلقة أدوار إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستراتيجيتها، وآفاق عملها المستقبلية، ومآلات محنة اللاجئين. تبث الحلقة بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.