الإمارات تنفذ 6 مشاريع للمياه في الساحل الغربي

المصدر: ذو باب - وام

نفذت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر ستة مشاريع للمياه في 6 قرى بمديرية «ذو باب» بالساحل الغربي لليمن، ليرتفع بذلك عدد القرى المستفيدة من مشاريع المياه الجديدة في المديرية إلى 12 قرية، وذلك في استجابة سريعة من «الهلال» لنداء أهالي تلك القرى التي كانت تعاني شحاً في المياه.

شملت المشاريع الستة إعادة تأهيل الآبار الارتوازية في قرى «الوطن والجافر والعميسي والنزيلة والمطابع وشعنون» وتزويدها بمضخات وخزانات مياه كبيرة ومنظومات طاقة شمسية متكاملة.

وأعرب أهالي تلك القرى عن شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي لاستجابته الإنسانية السريعة لندائهم وإنهاء معاناتهم من شح مياه الشرب، مشيدين بالدعم الإماراتي الذي لم يتوقف لأبناء مديرية «ذو باب» بشكل خاص ومديريات ومناطق وقرى الساحل الغربي بشكل عام.

وأوضح ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي» في الساحل الغربي في هذا الصدد، أن المشاريع الستة مكّنت أهالي القرى الـ 12 من التغلب على العطش وسقي مواشيهم التي يعتمدون عليها لكسب الرزق، منوهاً بأن عدد المستفيدين من هذه المشاريع - التي تأتي في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء اليمنيين - بلغ قرابة 4 آلاف يمني.