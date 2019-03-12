أحزاب موريتانية تدعم ولد الغزواني للرئاسة

المصدر: نواكشوط - د ب أ

أجمعت أحزاب الأغلبية في موريتانيا على دعم المرشح محمد ولد الشيخ محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع، في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدرته، أمس، لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إثر اجتماع عقده رئيسها سيدنا عالي ولد محمد خونا مع رؤساء أحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأجمع الحضور على دعمهم ومساندتهم والعمل صفاً واحداً ليكون المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني هو رئيس موريتانيا المقبل، «استمراراً لمسيرة التنمية والبناء».

وثمن رؤساء أحزاب الأغلبية دعوة رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، معربين عن أملهم بأن تظل سنة التشاور هي الإطار الذي يشكل مرجعية التفاعل بين طيف الأغلبية الرئاسية. وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أعرب عن دعمه لترشيح ولد الغزواني الذي حظي كذلك بدعم قوي من الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز.