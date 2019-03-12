حريق بأحد ملاعب مونديال 2022

المصدر: الدوحة - وكالات

شبّ حريقٌ باستاد الثمامة القطري، أحد ملاعب كأس العالم 2022. ويقع الملعب على بعد 12 كيلومتراً إلى الجنوب من الدوحة، وسيستضيف هذا الملعب البالغ سعته 40 ألف مقعد، المباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. وكتب حساب اللجنة المنظمة «قطر 2022» على تويتر «اندلاع حريق في محيط استاد الثمامة من دون إصابات، وقام رجال الإطفاء بالعمل للسيطرة على الحريق».

وقالت الداخلية القطرية، في تغريدةٍ عبر «تويتر»، إنه تم «محاصرة الحريق». وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الحريق وتصاعد الأدخنة من الملعب. يذكر أن قطر زعمت، أول من أمس، اكتمال الأعمال الخرسانية في «استاد الثمامة»، وأن فريق عمل المشروع يواصل تركيب الأجزاء المعدنية والكابلات الضخمة استعداداً لعملية الرفع الكبرى لهيكل سقف الملعب.