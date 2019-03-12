«الهلال» توزع 25 قارب صيد على أسر الشهداء وذوي الاحتياجات في عدن

المصدر: عدن - وام

وزعت دولة الإمارات - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - 25 قارب صيد على أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية البريقة في محافظة عدن؛ استمراراً للدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين اليمنيين.

وقال محمد الكعبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي: إن تسليم قوارب الصيد شمل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق قعوة ورأس عمران وفقم والحسوة بمديرية البريقة في عدن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل تسليم 25 قارب صيد آخر لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الخيسة في عدن.

من جانبه، أشاد ناصر النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في «عدن وأبين ولحج» بالدعم الكبير والمتواصل من دولة الإمارات للصيادين.

بدوره أكد أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة، أن القوارب التي تم تسليمها ستساهم في التخفيف من معاناة الصيادين، وتوفير سبل عيش لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

حضر حفل توزيع القوارب، نائل السروري، مدير مراكز الإنزال السمكي منسق الهيئة الدولية للاصطياد في خليج عدن، وعبد الرؤوف السقاف، وكيل محافظة عدن وعدد من الشخصيات.