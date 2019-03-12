مجزرة حوثية تودي بالعشرات في كشر

المصدر: عدن، جنيف - وكالات

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية مجزرة مروعة بحق عشرات المدنيين في مديرية كشر راح ضحيتها 40 شخصاً من عائلتين، بين قتيل وجريح.

وفيما اكدت المقاومة الوطنية في بيان لها ان الشيخ ابو مسلم الزعكري قائد انتفاضة قبائل حجور لم يقتل ولكنه وقع في الاسر بعد إصابته خلال المواجهات مع الميليشيا، نقل عن ابناء المديرية القول ان المليشيا استباحت القرى المتهم سكانها بالولاء للشرعية.

ووفقا لهذه المصادر فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت مجزرة جماعية في حق المدنيين ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال. اذ ان من بين القتلى 12 امرأة من عائلة الهادي، وثمان نساء من أسرة أحدب. وكان من بين القتلى أطفالاً تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عاما.

إلى ذلك، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الـ4 الماضية. وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمته التي ألقاها، أمس، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن أطفال اليمن يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل ميليشيا الحوثي.